Fransa’nın en yüksek anayasal yargı organı olan Anayasa Konseyi, temmuz ayında parlamentoda kabul edilen 15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesine ilişkin kararını açıkladı.

‘YETERLİ GÜVENCE SAĞLAMIYOR’

Konsey, çocukların çevrim içi ortamda karşılaşabileceği risklere karşı korunmasının anayasal açıdan önemli olduğunu kabul etti. Ancak düzenlemenin, sosyal medyanın çocukların sağlık ve güvenliği açısından oluşturabileceği tehlikeleri belirleme konusunda yeterli güvence sağlamadığı değerlendirildi.

YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ DE ELEŞTİRİLDİ

Düzenlemede ayrıca sosyal medya platformlarına girişte yaş doğrulama mekanizması getirilmesi öngörülüyordu. Anayasa Konseyi, bu sistemin hangi şartlarda uygulanacağı ve doğrulamanın sınırlarının nasıl belirleneceği konusunda yeterince açık hükümlerin bulunmadığına dikkat çekti.

Bu gerekçeler doğrultusunda düzenleme iptal edilirken, Macron hükümeti konuyu yeniden gündeme almaya hazırlanıyor.

MACRON’DAN YENİ YASA TALİMATI

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Başbakan Sebastien Lecornu’dan hukuki açıdan daha sağlam yeni bir yasa taslağı hazırlanmasını istedi.

Macron, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılması hedefinden vazgeçmediğini belirterek düzenlemenin 2027 baharına kadar hayata geçirilmesi yönündeki kararlılığını yineledi.

DÜZENLEME NE ÖNGÖRÜYORDU?

Macron’un desteklediği tasarı, Senato’nun ardından 21 Temmuz’da Ulusal Meclis’te de kabul edilmişti. Düzenleme yürürlüğe girdiği takdirde 15 yaşından küçük çocukların 1 Eylül’den itibaren sosyal medya hesabı açması engellenecek, platformlardan da mevcut hesapları 4 ay içinde kapatmaları istenecekti.

Çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi son dönemde birçok ülkenin gündeminde bulunuyor. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya gibi ülkeler bu alanda çeşitli düzenlemeler yaparken, Avrupa Birliği de çocukların çevrim içi platformlara erişimine yönelik yeni adımlar atmayı planlıyor.