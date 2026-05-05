Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan’da düzenlenen resmi bir akşam yemeğinde, Başbakan Nikol Paşinyan’ın çaldığı bateri eşliğinde Charles Aznavour’un “La Bohème” şarkısını seslendirdi. Macron, Ermenistan ziyareti sırasında Erivan’da düzenlenen resmi bir akşam yemeğinde Charles Aznavour’un klasik şarkısı “La Bohème”yi söyleyerek küçük bir konser verdi. Videoda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın baterisi eşliğinde, piyanistin yanında şarkı söyleyen Macron halinden son derece memnun göründü. Akşam yemeğine katılan konuklar, iki liderin düetini dikkatle dinledi. Sonunda büyük bir alkış koptu. Bu düet, Macron'un Ermenistan'a yaptığı devlet ziyareti sırasında gerçekleşti. Şarkıcı Aznavour'un Ermeni kökenleri nedeniyle ülkeyle yakından bağlantılı bir şarkı seslendirmeyi tercih etti.

