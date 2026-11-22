Fransa'da yıl sonuna kadar onaylanması gereken 2027 bütçesi üzerinde uzlaşı sağlanamazken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Anayasa'ya "bütçe altın kuralı" eklenmesi için Kongreyi toplamak istediği öne sürüldü.

Fransız gazetesi La Tribune Dimanche'a göre Macron, kamu maliyesini dengelemeye yönelik çok yıllı bir yol haritası oluşturulmasını ve devlet ile sosyal güvenlik bütçelerinin bu plana göre hazırlanmasını zorunlu kılacak bir anayasa değişikliği için harekete geçti.

Macron'un bu amaçla ilerleyen günlerde Versay Sarayı'nda Kongreyi toplayacağı iddia edildi. Elysee Sarayı'ndan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

2011'DEKİ TASARI TEMEL ALINABİLİR

2027 bütçesi için ne Ulusal Meclis'te ne de Senato'da henüz uzlaşı sağlandı. Gazetenin haberinde, Macron'un bütçe görüşmelerine istikamet ve çerçeve belirlemek amacıyla François Fillon hükümetinin 2011'de sunduğu anayasa değişikliği tasarısını temel alabileceği savunuldu.

Söz konusu tasarıda, bütçenin kamu maliyesini dengelemeye yönelik çok yıllı planlara uygun hazırlanması öngörülüyordu. Fransız Anayasası'na göre anayasa değişikliğinin hayata geçirilmesi için Ulusal Meclis milletvekilleri ile Senato üyelerinden oluşan Kongrenin beşte üçünün desteği gerekiyor.

BÜTÇE TIKANIKLIĞI İKİ HÜKÜMETİN SONUNU GETİRDİ

Kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranının yüzde 119 civarında seyrettiği Fransa'da bütçe görüşmeleri, muhalefet ile hükümet arasındaki temel anlaşmazlık noktalarından birini oluşturuyor.

2024 ve 2025 yıllarındaki bütçe görüşmelerinde yaşanan tıkanma, Michel Barnier ve François Bayrou hükümetlerinin sonunu getirmişti.