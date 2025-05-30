Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir, RAMS Park'ta karşılaştı. Maç gergin başlarken henüz 5. saniyede Duarte'nin Osimhen'e yaptığı faul sonrası tansiyon yükseldi. Duarte'den aldığı darbeyle yere düşen Victor Osimhen, sinirli bir şekilde Duarte'nin üzerine yürüdü. Birçok futbolcu olay yerine gelirken, Osimhen güçlükle sakinleştirildi.

İlk yarının son anlarında Osimhen ve Ousseynou Ba arasında gerginlik yaşandı. Osimhen, Ba'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Bu pozisyon sonrası Başakşehirli futbolcular ve Osimhen tartışma yaşandı. Hakemin ilk yarıyı bitirmesinin ardından Victor Osimhen hızlı bir şekilde koridora yöneldi ve giderken "gel" diyerek Ba'yı koridora çağırdı.

Başakşehirli futbolcular bu harekete sinirlenirken Muslera, konuk ekip oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı.

Görüntü yayıncı kuruluştan alınmıştır