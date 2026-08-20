İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sırasında atılan havai fişeğin bir evde yangına sebep olmasına ilişkin dört şüpheli gözaltına alındı. Olay, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu'na bağlı Çatma Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. FİŞEK CAMDAN İÇERİ DÜŞTÜ Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu yakınında henüz belirlenemeyen bir noktadan havai fişek ateşlendi. Havai fişek, beş katlı apartmanın dördüncü katındaki boş dairenin camından içeri düştü. RESSAMIN TABLOLARI YANDI İşaret fişeği dairede yangın çıkmasına neden oldu. Evde çıkan yangında, sergi açmaya hazırlanan ressam Murat Melih Özen'in 20 yıldır üzerinde çalıştığı tablolar da yandı. Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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