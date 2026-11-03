İspanya 2. Lig ekiplerinden Tenerife, Andorra maçında aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki futbolcusu Jesus de Miguel Alameda'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Acı içinde Jesus de Miguel Alameda’nın trajik vefatını duyuruyoruz. Teselli edecek söz yok. Bu keder dolu hissi hafifletecek mutlak bir şey yok. Ailesinin, sevdiklerinin ve yas tutan tüm Tenerife halkının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Tenerife, futbolcunun ailesinin verilen destek için teşekkür ettiğini ve bu zor günlerde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ettiğini de aktardı.

YAŞAM SAVAŞI VERDİ

2 Kasım'da oynanan Tenerife-Andorra maçının ikinci yarısında Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesus Owono ile orta sahada çarpıştı. Ancak Owono'nun kontrolsüz şekilde savrulan sert tekmesi doğrudan Jesus de Miguel'e isabet etti. Şiddetli darbenin etkisiyle savrularak hareketsiz şekilde çimlere serilen oyuncunun tepki vermemesi üzerine sahada büyük bir panik dalgası yayıldı. Hakemin oyunu acil koduyla durdurmasıyla birlikte sağlık görevlileri saniyeler içinde sahaya girdi. Hızlı gelişen atakta topu uzaklaştırmak isterken Jesus de Miguel'e sert müdahalede bulunan Owono, doğrudan kırmızı kart gördü.

Yerde hareketsiz yatan Miguel'in nabzının durduğu ve nefes almadığı belirlenince statta adeta can pazarı kuruldu. İki takım futbolcularının gözyaşları ve duaları eşliğinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz oyuncu sedyeyle stadyumda hazır bekleyen tam teşekküllü ambulansa alındı. Futbolcu daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Jesus de Miguel yaşam savaşını kaybetti.