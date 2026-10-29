Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında fenalaşan kız öğrenci, öğretmeni tarafından kucaklanarak ambulansa götürüldü. Hastaneye kaldırılan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İslahiye Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen koşuda dereceye giren İslahiye Şehit İsmet Kayar Ortaokulu öğrencisi, madalya töreni sırasında fenalaştı. Öğretmeni, öğrenciyi kucaklayarak dışarıda bekleyen ambulansa taşıdı.
İlk müdahalesi ambulansta yapılan öğrenci, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.