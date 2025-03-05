Uyuşturucu belası, kılık değiştirerek yine sokaklarda kol geziyor; Sözcü TV'de duayen gazeteci Uğur Dündar ile Arena, son dönemde kullanımı artan tehlikeyi gözler önüne serdi.

Kağıtlara emdirilerek veya elektronik sigara içinde kullanılabilen sentetik kannabinoidler Türkiye'de düzenlenen operasyonlarla ele geçiriliyor.

Türkiye'de de 2022 yılında bin 56 kilogram sentetik kannabinoide el konulurken, 2023'te bu miktar yüzde 89 artarak bin 994 kiloya ulaştı.

Geçtiğimiz yıl Antalya'da gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda, tek seferde 1,5 milyon kullanımlık 245 adet sentetik kannabinoid ele geçirildi. Bu, sadece tek bir operasyonla yakalanan madde miktarı olarak dikkat çekti.

UZMANLARDAN UYARILAR

Uzmanlar, uyuşturucu kullanımındaki artışın biyolojik ve ailesel faktörlere dayandığını belirtti. Genetik yatkınlıklar, cinsiyet ve etnik köken gibi biyolojik faktörlerin yanı sıra, zayıf aile ilişkileri, istismar ve ihmal gibi ailesel sorunlar, çocukların madde bağımlılığına yatkınlığını artırdığı belirtildi.

GENÇLER RİSK ALTINDA

Maddeye ulaşımın kolaylığının, özellikle 18-24 yaş arası gençlerde bağımlılığın artmasına yol açtığı ifade edildi.

Uzmanlar, gençlerin bu maddeleri denemek için artan bir eğilim gösterdiğini ve bunun, bağımlılığa yol açtığını vurguladı.

Uzmanlar akran baskısının ve “bir kereden bir şey olmaz” gibi inançların, gençlerin uyuşturucu kullanmasına neden olduğu belirtirken merak duygusuyla maddeyi bir kez deneyen gençlerin, tehlikeli bir bağımlılıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

'ÖNLEM ALINMAZSA ARTIŞ DEVAM EDECEK'

Uzmanlar uyuşturucu bağımlılığına karşı acil önlemlerin alınmadığı takdirde bağımlılık oranlarının daha da artacağını dile getirdi.