Demir cevheri ve boksit üretiminde lider konumda olan Odisha eyaleti, jeologların "sarı metal" varlığını doğrulamasıyla stratejik bir dönüşüm sürecine girdi. Hindistan Savunma Servisi tarafından paylaşılan verilere göre, bölgedeki altın rezerv miktarının 10 ile 20 metrik ton arasında olduğu hesaplandı. Keşfedilen bu miktarın, bölge ekonomisini önemli ölçüde canlandırması bekleniyor.

ALTIN MADENLERİ İÇİN İLK İHALELER BAŞLADI

Hindistan Jeolojik Araştırmalar Kurumu bünyesindeki uzmanlar, basit arama aşamasını tamamlayarak detaylı sondaj ve örnekleme aşamasına geçti. Deogarh bölgesindeki ilk altın madenciliği bloğu açık artırma usulüyle ihaleye çıkarıldı. Yetkililer; Keonjhar, Sundargarh, Nabarangpur, Angul ve Koraput gibi stratejik bölgeleri hedef alan çalışma haritalarını kesinleştirdi. Mayurbhanj ve Sambalpur gibi ek sahalarda ise arama faaliyetleri hız kesmeden devam etti.

YERLİ ÜRETİME STRATEJİK DESTEK SAĞLANACAK

Hindistan Maden Bakanlığı, 20 tonluk rezervin büyüklüğüne rağmen ithalat bağımlılığı konusunda temkinli bir duruş sergiledi. Bu keşfin, Hindistan'ın yıllık yüzlerce tonu bulan toplam altın ithalatını tamamen karşılamayacağı, ancak yerli üretim kapasitesine kritik bir katkı sunacağı belirtildi. Saha geliştirme ve işletme konuları, eyalet yasama meclisi düzeyinde yapılan görüşmelerle yasal zemine oturtuldu.

MADENCİLİK DEVİ ODİSHA’NIN REZERV GÜCÜ ARTIYOR

Odisha eyaleti, halihazırda Hindistan'ın en önemli madencilik merkezi olma özelliğini koruyor. Ülkedeki kromit rezervlerinin yüzde 96'sını, boksit rezervlerinin yüzde 52'sini ve demir cevheri rezervlerinin yüzde 33'ünü tek başına sağlayan eyalet, altın keşfiyle birlikte portföyünü genişletti. Yeni maden yataklarının işletmeye açılmasıyla birlikte eyaletin Hindistan ekonomisindeki ağırlığının daha da artacağı öngörüldü.