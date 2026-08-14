Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçilerin eşleri ile Akköprü Metro İstasyonu'nda bekleyişlerini sürdüren işçiler de gözaltına alındı. Bu gelişme, sendikanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylemin dördüncü gününde yaşandı.

Daha önce sendikanın Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun da aralarında olduğu işçiler gözaltına alınmıştı. Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçileri, haklarının verilmesi talebiyle eylem yapıyordu.

"AKP MİTİNGİNE GİTMELERİNİ ENGELLEMEK İÇİN GÖZALTINDALAR"

Sendikanın avukatı Lütfi Sabri Batı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz bu durumun arkasında yatan gerçeği biliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı 'Türkiye Geleceğe Hazır' başlıklı mitinge katılma planlarını duyurdukları için madencilerin bu şekilde gözaltında tutulduğunu ve geceyi nezarette geçirmek zorunda bırakıldıklarını biliyoruz" dedi.

Batı, sendikanın verdiği sözün arkasında duracağını belirterek, "Dolayısıyla biz, dün söylediğimiz gibi bir heyetle de olsa bu mitinge katılmaya niyetliyiz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Akköprü Metro İstasyonu'nda bekleyen işçiler ve ailelerinin de gözaltına alındığı bildirildi. İşçilerin haklarının verilmesi talebiyle başlatılan eylem, yaşanan gözaltılarla devam ediyor.