İspanya'nın Galiçya bölgesindeki As Pontes linyit madeni, 60 yıllık üretimin ardından kapatılarak 547 milyar litre suyla dolduruldu. 300 metreyi aşan derinliğe sahip eski taş ocağının yerini 865 hektarlık Mavi Bayraklı yapay bir göl aldı.

DOLDURMA SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ VE SUYUN ÖZELLİĞİ NEDİR?

1940'lardan 2007 yılına kadar 260 milyon ton linyit çıkarılan maden sahası, AB çevre standartları doğrultusunda kapatıldı. 2008 yılında başlatılan Islah projesi kapsamında dev çukura 4 yıl boyunca kademeli olarak 547 milyar litre su aktarıldı. İncelemeler, göl suyunun sıcaklık ve mineral bileşimine bağlı olarak oksijen oranları birbirinden farklı iki ana katmandan oluştuğunu gösteriyor.

DEVASA BÖLGE NASIL BİR REKREASYON ALANINA DÖNÜŞTÜ?

Tamamlanan dönüşümle birlikte eski maden sahasının kıyılarına kumlu plajlar, yürüyüş yolları ve su sporları tesisleri inşa edildi. Ağır sanayi ekipmanlarının çalıştığı eski ocak çevresi; çayırlar, ormanlar ve sulak alanlarla desteklenerek koruma altına alındı. Su kalitesi tescillenen göl Mavi Bayrak ödülü kazanırken; alan kano ve kayık turları için aktif olarak kullanılıyor.

MADEN GÖLÜ DÜNYA İÇİN NEDEN ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR?

As Pontes projesi, dünya genelinde terk edilmiş açık ocak madenlerinin ekolojiye yeniden kazandırılmasında model kabul ediliyor. Almanya, ABD ve Avustralya'daki benzer maden çukurlarının güvenli yönetimi için bu projeden elde edilen verilerden yararlanılıyor. Kontrollü su dolumu ve çevresel planlama, zehirli atık riskini önleyerek eski sanayi sahalarını güvenli yaşam alanlarına dönüştürüyor.