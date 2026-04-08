AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Maden, Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyüne üç gündür zorla girmeye çalışıyor. Bölgedeki proje için mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını dikkate almayan şirket, sondaj makinesini ısrarla gönderiyor. Dün 200 jandarma görevlisi bölgeye geldi.

Bölgede köylüler, askerlere rağmen sondaj makinesinin geçişine yine izin vermedi. Bölgede nöbet tutan vatandaşlar, yüksek tansiyona rağmen geri adım atmadı.

Cantürk Alagöz

ASKERDE BİLE GÖRMEDİM

Trabzon’dan köyündeki direnişe destek için gelen bir vatandaş şöyle konuştu:

“Askerdeyken bile bu kadar üst rütbeli asker görmedim. Köy yolu sel olduğunda bu desteği görmedik. Köy nüfusundan fazla asker gelmiş. Elinde değnekle duran teyzelerin karşısına, şu makine yukarı çıksın diye.”

Fuat Köse

BAŞKANDAN DİRENİŞ ÇAĞRISI

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehrin gündeminde yer alan maden şirketleriyle ilgili siyasi görüşün bir kenara bırakılması çağrısında bulundu: “Söz konusu; çocuklarımızın sağlığı, şehrimizin geleceği ve yaşanabilir bir çevredir. Bu nedenle şehrimiz için omuz omuza vererek hareket etmeliyiz. Doğamızı korumak için tek yürek olmalıyız."

BÖLGEYİ ZEHİRLİYOR

Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde Alagöz Maden’e ait madenin atık havuzunun sızan kimyasal atıklar görüntülendi. Sızan kimyasallar, Harşit Çayı’na ve Karadeniz’e akarak büyük tahribat yaratıyor.

24 saat nöbet tutuyorlar: Hayatımızda ilk kez albay gördük

Köylülerin Avukatı Sevda Karataş Şahin, şirketin Çevre İl Müdürlüğü’nden daha önce aldığını izni kullanmaya çalıştığını belirtip şöyle konuştu:

Sevda Karataş Şahin

“Üç gündür hukuka aykırılığı engellemek için direniyoruz. Kolluk kuvvetlerinin görevini halk yapıyor. Köylüler diyor ki; 'İlk kez albay, kaymakam görüyoruz.' Buraya bir tabur yığıldı. Niye? AKP’li Alagöz maden araması yapsın diye."