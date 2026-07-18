Geçtiğimiz yıl AKP Tunceli İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Özer, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kentte özellikle maden ve taş ocağı projelerine ilişkin tartışmalarda sergilediği tutumla dikkat çeken Özer, istifa kararını yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyuna açıkladı.

MADEN PROJELERİNDE HALKIN YANINDA YER ALMIŞTI

Tunceli'de son yıllarda gündeme gelen maden ve taş ocağı projelerine karşı yükselen çevre mücadelesi sırasında Hakan Özer, bazı projelerin doğaya zarar vereceği yönündeki itirazları Ankara'ya taşıyan isimlerden biri olmuştu. Bölge halkının taleplerini merkezi yönetime ileten Özer'in bu yaklaşımı, kentte farklı siyasi çevrelerde de dikkat çekmişti.

İSTİFA GEREKÇESİ: İŞ YOĞUNLUĞU VE AİLESİNE ZAMAN AYIRMAK

Hakan Özer, yaptığı açıklamada il başkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek, kararının gerekçesini artan iş yoğunluğu ve ailesine daha fazla zaman ayırma isteği olarak açıkladı.

Özer, açıklamasında kendisine destek verenlere teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğü siyasi mücadeleye bağlılığının süreceğini ifade etti. Görevlerin değişebileceğini ancak partisinin bir üyesi olarak ülkeye ve millete hizmet etmeyi sürdüreceğini belirten Özer, birlikte çalıştığı partililere ve Tuncelililere de teşekkür etti.