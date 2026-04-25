Hindistan’ın Odisha eyaletinde tespit edilen stratejik altın rezervleri ile Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerindeki kaynak transferlerine ilişkin yeni raporlar kamuoyuna yansıdı.

ALTIN MADENCİLİĞİ BAŞLAYACAK

India Defence Service tarafından aktarılan bilgilere göre, Hindistan’ın Odisha eyaletinde 10 ile 20 metrik ton arasında olduğu tahmin edilen yeni altın yatakları keşfedildi. Söz konusu rezervlerin piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğu öngörülüyor.

Demir cevheri, boksit ve kromit üretiminde halihazırda Hindistan'ın lider bölgelerinden biri olan Odisha’da, jeolojik çalışmaların ardından altın arama faaliyetleri operasyonel aşamaya geçti.

Öne Çıkan Detaylar:

Arama ve sondaj çalışmaları Deogarh, Keonjhar, Sundargarh, Nabarangpur, Angul ve Koraput bölgelerinde yoğunlaştı.

Deogarh bölgesindeki ilk maden bloğunun açık artırma usulüyle ihaleye çıkarıldığı bildirildi.

Hindistan Maden Bakanlığı, bu keşfin yıllık yüzlerce tonluk ithalatı tamamen ikame etmeyeceğini ancak iç üretimde stratejik bir artış sağlayacağını vurguladı.

Eyalet verilerine göre Odisha; Hindistan’daki kromit rezervlerinin %96’sını, boksitin %52’sini ve demir cevherinin %33’ünü tek başına karşılıyor.