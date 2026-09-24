Mermer sektörünün kulislerinde son günlerde bazı maden ruhsatlarının el değiştirme süreciyle ilgili dikkat çeken iddialar konuşuluyor. İddiaların odağında ise Ernet Mermer Ltd. Şti.’ne ait ruhsatlar ve bu ruhsatlar üzerindeki rödövansçı kaydı bulunuyor.

Ernet Mermer Ltd. Şti. üzerinden yürütülen muvazaalı icra süreci ve ruhsatların el değiştirmesi iddiaları, TÜMMER Başkanı Hanefi Şimşek’in kurumlardaki gücünü kullanarak oğlunun şirketini usulsüzce rödövansçı kaydettirdiği iddiasıyla yeni bir boyut kazandı.

Edinilen bilgilere göre, Ernet Mermer’in yüzde 50 ortağı Kemal Kılıç’ın, şirketin diğer ortağı tarafından fiktif bir borçlandırmaya maruz bırakıldığı ve sonrasında şirkete ait mermer işletme ruhsatlarının icra yoluyla el değiştirdiği öne sürülüyor. Kılıç’ın da bu sürecin muvazaalı olduğu iddiasıyla hukuki girişim başlattığı belirtiliyor.

İddiaların ikinci ayağında rödövans kaydı var

Sektör kulislerine yansıyan iddiaların daha dikkat çekici kısmını ise ruhsatların rödövansçı kaydı oluşturuyor. Buna göre, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Hanefi Şimşek’in kurumlardaki ilişkilerini ve nüfuzunu kullanarak oğlunun üzerine kayıtlı bir şirketin söz konusu ruhsatlarda rödövansçı olarak kaydedilmesini sağladığı ileri sürülüyor.

Konu ile ilgili hak arayışları devam ederken, konunun ilgili resmi kurumlar nezdindeki ruhsat tescil işlemleri ve idari kayıtlar açısından nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu. Sektörde ise ruhsat devri ve rödövans süreçlerinde mevzuata uygunluk, taraflar arasındaki ticari ilişkiler ve olası nüfuz kullanımı tartışılıyor.

Ruhsatlarla ilgili hak iddiasında bulunan Kemal Kılıç’ın, hem icra sürecinin muvazaalı olduğu yönündeki iddialar hem de rödövans kaydına ilişkin idari işlemler konusunda yargı yoluna başvurduğu ifade ediliyor.

Mermer sektöründe dikkat çeken bu dosyanın, önümüzdeki dönemde yapılacak idari ve hukuki incelemelerle birlikte daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor. Özellikle resmi kayıtlardaki işlemlerin hangi gerekçelerle ve hangi prosedür üzerinden gerçekleştirildiği, yanıtı aranan soruların başında geliyor.