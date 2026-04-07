Maden suyundaki karbondioksit, yufkaları daha hafif ve hava dolu bir yapıya kavuşturuyor. Böylece böreğiniz hem daha kabarık hem de uzun süre çıtır çıtır kalıyor.

MADEN SUYU KULLANMANIN BAŞLICA FAYDALARI

Böreğin kat kat ve puf puf kabarmasını sağlar.

Yufkaların daha gevrek ve çıtır olmasını yardımcı olur.

Ertesi gün bile yumuşamayı geciktirir, çıtırlığını korur.

Yufka yırtılmasını azaltır, hamuru daha esnek ve kolay açılabilir hale getirir.

Kızarmayı güzelleştirir, böreğe altın rengi ve iştah açıcı bir görünüm verir.

Özellikle ıspanaklı veya nemli harçlı böreklerde harcın fazla suyunu dengeler, altının yumuşak kalmasını önler.

Birçok kişi bu yöntemi su böreği veya milföy tadında tepsi böreği yapmak için tercih ediyor. Lezzet açısından maden suyu baskın bir tat bırakmıyor, aksine böreğin kendi aromasını daha iyi ortaya çıkarıyor.

NASIL UYGULANIR?

Hazırladığınız yumurta, süt ve yağ karışımını yufkaların arasına sürerken, bir şişe maden suyunu da sosun içine katın veya yufkaları ıslatırken doğrudan kullanın. Bazı tariflerde sosu yufkaların üzerine eşit şekilde döküp 10-15 dakika bekletmek de öneriliyor.

Bu tarifle evdeki börekleriniz pastane börekleri gibi çıtır çıtır ve daha hafif olacak.

Not: Maden suyu miktarı tarifinize göre ayarlanmalı. Fazla kullanmak böreğinizi fazla ıslak yapabilir. Her zaman taze yufka kullanmak da sonucu olumlu etkiler.