Maden suyu, içerdiği doğal mineraller sayesinde sağlıklı içecek seçenekleri arasında yer alıyor. Ancak tüketim şekli ve ürün tercihi konusunda yapılan bazı hatalar, beklenen faydaların azalmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, birkaç basit alışkanlığın değiştirilmesiyle maden suyundan daha verimli şekilde yararlanılabileceğini belirtiyor.

Pek çok kişi maden suyunu şişesini açar açmaz hızlı bir şekilde tüketiyor. Ancak gazlı yapısı nedeniyle bu alışkanlık mideye aniden fazla gaz gitmesine yol açabiliyor. Bunun sonucunda şişkinlik, hazımsızlık ve rahatsızlık hissi ortaya çıkabiliyor. Küçük yudumlarla ve yavaş içmek, hem daha konforlu bir tüketim sağlıyor hem de gazın mideye ani yük oluşturmasını engelliyor.

MADEN SUYU, SUYUN YERİNİ TUTMUYOR

Maden suyunun mineral bakımından zengin olması, günlük su ihtiyacını tamamen karşılayabileceği anlamına gelmiyor. Gün içinde içme suyu yerine sürekli maden suyu tüketmek doğru bir tercih olarak görülmüyor. Vücudun sıvı dengesini korumak için yeterli miktarda normal su içmeye devam edilmesi gerekiyor.

ETİKET BİLGİLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Piyasadaki tüm maden sularının mineral içerikleri aynı değil. Bazı markalarda sodyum miktarı daha yüksek olabiliyor. Özellikle yüksek tansiyon veya tuz kısıtlaması uygulayan kişilerin satın almadan önce ürün etiketini incelemesi önem taşıyor.

BUZ TADI SEYRELTEBİLİR

Sıcak havalarda maden suyuna buz eklemek serinletici bir tercih olsa da, buz eridikçe içeceğin doğal tadını hafifletebiliyor. Mineral içeriğinde bir değişiklik meydana gelmese de, içeceğin karakteristik aroması daha zayıf hissedilebiliyor.

Raflarda bulunan her gazlı içecek doğal maden suyu özelliği taşımıyor. Meyve aromalı bazı ürünlerde ilave şeker ya da tatlandırıcı bulunabiliyor. Bu nedenle alışveriş sırasında içerik listesini okumak ve doğal mineralli maden suyunu tercih etmek faydalı olabiliyor.

LİMON EKLEMEK HERKES İÇİN SORUN OLMAYABİLİR

Maden suyuna limon sıkılması oldukça yaygın bir alışkanlık. Genel olarak sağlık açısından olumsuz bir etkisi bulunmasa da, reflü veya mide hassasiyeti yaşayan kişilerde limon ve gazlı içecek birleşimi rahatsızlık hissini artırabiliyor. Bu nedenle mide problemi bulunanların tüketim miktarına dikkat etmesi öneriliyor.

Uzmanlara göre maden suyundan en iyi şekilde yararlanmanın yolu, doğal mineralli ürünleri ölçülü tüketmek, ürün etiketlerini kontrol etmek ve günlük su tüketimini aksatmamak. Basit görünen bu alışkanlıklar sayesinde hem mineral desteğinden faydalanmak hem de olası rahatsızlıkların önüne geçmek mümkün olabiliyor.