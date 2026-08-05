Almanya'nın bağımsız tüketici kuruluşu Stiftung Warentest, marketlerde satılan 29 maden suyunu test etti. Tat, mineral içeriği, etiket doğruluğu, ambalaj ve mikrobiyolojik güvenlik kriterlerinin incelendiği araştırmada, uygun fiyatlı market markaları yüksek fiyatlı ürünleri geride bıraktı.

Testin birincisi, 1,3 puan alan Lidl'in 1,5 litrelik "Saskia" (Jessen kaynağı) markalı suyu oldu. Ürünün satış fiyatının 19 cent olduğu belirtildi. Kuruluş, aynı isimle satılan ürünlerin farklı kaynaklardan gelebileceği uyarısında bulundu. Nitekim Saskia'nın "Wörth am Rhein" kaynağından dolumu yapılan versiyonu 1,7 puanla dokuzuncu sırada kaldı.

MARKET MARKALARI ÜST SIRALARA YERLEŞTİ

Edeka’nın "Gut & Günstig" ve Rewe’nin "ja!" markalı suları 1,5 puan alarak ilk altı arasına girdi. Markalı ürünlerden Mineau (1,3), Vilsa (1,4) ve zengin mineral içeriğine sahip Rosbacher (1,5) "çok iyi" notu alan diğer isimler oldu.

Benzer şekilde Aldi Süd’de satılan "Quellbrunn" 1,6 puan alırken, Aldi Nord'da farklı kaynaktan doldurulan aynı isimli ürün 1,8 puanda kaldı.

EN PAHALI ÜRÜN İSE 19. SIRADA KALDI

Litre fiyatı 1,13 euro ile testin en pahalısı olan "Grüne Quelle Brandenburg", tat ve güvenlikte yüksek not almasına rağmen etiket bilgilerindeki eksiklikler nedeniyle genel sıralamada 19. olabildi.

Sınavı geçemeyen ürünün bulunmadığı araştırmada en düşük puanı alan "Sawell" (3,5 puan) bile "yeterli" kategorisinde değerlendirildi.

Değerlendirme Kriterleri

Sıralama şu ağırlıklı kriterlere göre oluşturuldu:

Tat, koku, görünüm ve ağız hissi: %40

Sağlık riski taşıyan maddelerin analizi: %20

Etiket bilgilerinin doğruluğu: %20

Ambalaj ve geri dönüşüm özellikleri: %10

Mikrobiyolojik kalite: %5

Çevresel kirletici analizleri: %5

TÜRKİYE İÇİN DE TANIDIK TABLO

Almanya'daki araştırmanın ortaya koyduğu "pahalı su daha kalitelidir algısının her zaman gerçeği yansıtmadığı" sonucu, Türkiye pazarı için de geçerliliğini koruyor. Türkiye'de de zincir marketlerin kendi adlarına ürettirdiği özel markalı sular, bilinen markalara kıyasla çok daha uygun fiyatlarla raflarda yer buluyor. Tüketici uzmanları; suyun kalitesini belirleyen temel kriterin markanın bilinirliği veya fiyatı değil, çıktığı kaynağın mineraller dengesi, pH değeri ve dolum tesislerindeki hijyenik standartlar olduğuna dikkat çekti.