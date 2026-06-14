Maden suyu ve gazlı içecekler, şişenin içinde yüksek basınç oluşturur. Şişenin alt kısmı düz tasarlansaydı bu basınç zamanla deformasyona neden olabilir, hatta şişenin dengesini bozabilirdi. Bu nedenle üreticiler, basıncı daha dengeli dağıtmak ve şişenin dayanıklılığını artırmak için tabanı özel bir formda tasarlıyor.

GAZ BASINCINA KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Şişelerin altındaki çıkıntılı yapı, iç basıncın tek bir noktada yoğunlaşmasını engelliyor. Böylece şişe daha dayanıklı hale gelirken, zamanla oluşabilecek şekil bozukluklarının da önüne geçiliyor.

Bu özel tasarım sayesinde şişenin içindeki gaz basıncı daha dengeli dağılıyor. Özellikle maden suyu ve gazlı içeceklerde kullanılan bu yöntem, şişenin yüksek basınca rağmen formunu korumasına yardımcı oluyor.

DENGELİ DURMASINI SAĞLIYOR

Tabandaki özel şeklin bir diğer görevi ise şişenin düz zeminde daha dengeli durmasını sağlamak. Özellikle gazlı içecekler ve maden sularında kullanılan bu yapı, şişenin devrilme riskini azaltıyor.

Kısacası maden suyu şişelerinin altındaki şekiller estetik amaçla değil, iç basınca dayanıklılığı artırmak, şişeyi daha sağlam hale getirmek ve dengeli durmasını sağlamak için tasarlanıyor.