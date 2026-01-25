Türkiye'de en çok tüketilen içecekler arasında yer alan maden suları, özellikle yemeklerden sonra sağlığa faydalı özellikleri nedeniyle içilmekte.



Prof. Dr. Oytun Erbaş, maden sularının insan sağlığını destekleyen birçok bileşen içerdiğini belirtirken, bazı maden sularının ise insanları sağlığından edebileceği uyarısında bulundu.



ARSENİK VE AĞIR METALLERE DİKKAT



Piyasada bulunan kaliteli maden sularında bol miktarda lityum olduğunu söyleyen Erbaş, lityumun insan sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu açıkladı. Erbaş, bazı maden sularında ise 'arsenik' olduğunu hatırlatarak, sodaların içinde bol miktarda ağır metallerin yer alabileceğini söyledi.



Erbaş, fazla terleyen insanlarda magnezyum eksikliği görülebileceğini, bu nedenle sık sık maden suyu tüketmenin magnezyum eksikliğini giderebileceğini hatırlattı.



Maden sularında bol miktarda cıva ve bor bulunduğunu söyleyen Erbaş, bu tip ağır metallerin miktarlarının ürün etiketlerinde gösterilmediğini, bu nedenle tüketilecek markanın mutlaka araştırılması gerektiğini belirtti.