Zengin mineral içeriğiyle vücuda sayısız fayda sağlayan maden suyunu tüketirken yapılan yaygın bir alışkanlık, meğer tüm şifasını uçurup götürüyormuş. Kalp sağlığından kemik gelişimine kadar tam bir sağlık deposu olan bu içeceği tüketirken yapılan o büyük hata ortaya çıktı.

VÜCUDA TEPEDEN TIRNAĞA YARARI VAR

Maden suları; kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, florür ve çinko gibi hayati önem taşıyan zengin mineraller barındırır. Düzenli tüketildiğinde çocuklarda kemik ve diş yapısını güçlendirirken, kadınlarda osteoporoz etkilerini hafifletmeye ve adet sancılarını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca magnezyum içeriği sayesinde kalp rahatsızlıklarının önüne geçilmesini sağlarken, sindirimi kolaylaştırır, mide bulantısını engeller ve hatta haricen uygulandığında cildi canlandırıp güzelleştirir.

SAKIN BARDAĞA DÖKEREK İÇMEYİN

İşte böylesine şifalı bir içeceğin tüm değerini farkında olmadan sıfırlıyoruz. Uzmanlar, maden suyunun kesinlikle bardağa dökülerek değil, kendi cam şişesinden içilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Maden suyu bardağa aktarıldığında kapta oluşan köpürme ve kabarcıklar, bardağın yüzeyindeki mikro düzeydeki hijyen eksikliğinden kaynaklanır. Bu işlem sırasında içecekte bulunan karbondioksit () gazı ve bünyesindeki yararlı maddeler hızla havaya karışarak yok olur. Dolayısıyla bardağa dökülen maden suyundan beklenen o mucizevi sağlık faydasını almak neredeyse imkansız hale gelir.