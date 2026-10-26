Uzmanlardan maden suyunu içen milyonlarca kişi için peş peşe uyarılar geldi. Hazımsızlığı gidermek ve vücudun mineral dengesini korumak amacıyla içilen doğal maden sularını ‘buz gibi olsun’ düşüncesiyle buzdolabına koyanlar yandı. Uzmanlar, maden suyunun buzdolabına koyulmasının tüm yararlı özelliklerini ortadan kaldırdığını açıkladı.

FAYDASI NEREDEYSE SIFIRLANIYOR

Doğal maden suyunun zengin kalsiyum, magnezyum ve sodyum içeriğinin soğuk zincirde bozulabileceğine dikkat çeken sağlık uzmanları, soğuğa maruz kalan maden suyunun gaz basıncında değişiklik ve minerallerin dibe çökerek biyoaktif yapısını kaybettiğini belirledi. Bu durumun, sağlıklı olması için tüketilen maden suyunun, mineral takviyesini neredeyse sıfırladığı ortaya çıktı.

MİDE VE SİNDİRİM SİSTEMİNİ BOZUYOR

Yemekten sonra buzdolabından çıkar çıkmaz içilen maden suyunun besin değerini kaybettiğinin altını çizen uzmanlar, doğrudan mide ve sindirim sistemini de olumsuz etkilediğini açıkladı. Sıcak mide ortamına giren buzlu maden suyu, mide mukozasında ani spazmlara yol açarak hazmı kolaylaştırmak yerine kramplara, mide yanmasına ve şişkinliğin daha da şiddetlenmesine yol açıyor.

MADEN SUYU NASIL İÇİLMELİ?

Beslenme uzmanları, maden suyundan maksimum verimi almak için buzdolabı yerine doğrudan güneş ışığı almayan serin ve kuru bir ortamda saklanması gerektiği konusunda uyardı. İçeceğin buz ya da limon ilave edilmeden, yaklaşık 12-15 derece civarındaki hafif serin veya oda sıcaklığında, kapağı açıldığı anda yavaş yudumlarla tüketilmesi öneriliyor.