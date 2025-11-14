Maden suyuna limon ekleyerek içmek birçok kişinin günlük alışkanlığı hâline geldi. Kimi tadını sevdiği için, kimi daha sağlıklı olduğunu düşündüğü için bu karışımı tercih ediyor. Ancak uzmanlara göre maden suyu ve limon ikilisi, sanıldığı kadar fayda sağlamıyor. Hatta bu yöntem, maden suyunun en önemli özelliğini zayıflatıyor.

LİMON GAZI HIZLA KAÇIRIYOR

Uzmanlar, maden suyunun doğal minerallerini çözünmüş halde tutan en önemli etkenin karbondioksit gazı olduğunu belirtiyor. Limon eklendiğinde bu gaz daha hızlı kaçıyor. Gazın kaybolmasıyla birlikte maden suyundaki mineraller çökmeye başlıyor, içeceğin mineral yoğunluğu düşüyor, maden suyunun beklenen faydası azalıyor. Yani limonlu maden suyu zararlı değil, fakat sade maden suyu kadar etkili değil.

MİDE HASSASİYETİ OLANLARA AYRI BİR UYARI

Limon ve maden suyu ikisi de doğal olarak asidik. Bu nedenle reflü şikayeti olanlarda, mide hassasiyeti bulunanlarda bu karışım yanma ve şişkinlik oluşturabiliyor. Uzmanlar, mide sorunu yaşayan kişilerin limonlu maden suyundan kaçınması gerektiğini söylüyor.

ZARARLI DEĞİL AMA YANLIŞ BİLİNEN ÇOK ŞEY VAR

Limonlu maden suyu içmenin bilinen bir sağlık zararı yok. Ancak kilo verdirdiği, şişkinliği kesin olarak geçirdiği ve sade maden suyundan daha sağlıklı olduğu gibi yaygın inançların hiçbirinin bilimsel karşılığı yok.

Uzmanlara göre en doğru tüketim şekli, maden suyunu doğal haliyle içmek. Böylece hem mineral kaybı yaşanmıyor hem de içeceğin doğal yapısı korunuyor.