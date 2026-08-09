Avusturya Maliye Bakanlığı verileriyle hazırlanan raporda küresel mineral üretimi 19,86 milyar tona ulaştı; Çin 5,34 milyar tonla ilk sırada yer alırken Türkiye 144,4 milyon tonluk üretimle dünya 20'ncisi oldu.

Dünyanın en büyük mineral üreticileri listesinde Çin 5,34 milyar tonluk üretimiyle açık ara liderliğini korurken, Türkiye 144,4 milyon tonluk hacimle 20'nci sırada yer aldı. Toplam üretimin yüzde 90'ının ilk 25 ülke tarafından gerçekleştirildiği küresel pazarda Türkiye, dünya genelindeki toplam üretimin yüzde 0,7'sini üstlendi. Tonaj bazlı yapılan hesaplamada metallerin yanı sıra kömür, ham petrol ve doğal gaz gibi yüksek kütleli mineral yakıtlar toplam hacimde belirleyici rol oynadı.

ÇİN VE ABD'NİN KÜRESEL ÜRETİMDEKİ PAYI NE KADAR OLDU?

Küresel mineral üretiminin yüzde 26,9'unu tek başına gerçekleştiren Çin, 5 milyar 341 milyon tonluk hacimle listenin zirvesinde bulundu. Çin'in toplam üretiminin 4,8 milyar tonluk büyük kısmını kömür madenciliği oluşturdu.

İkinci sıradaki Amerika Birleşik Devletleri ham petrol ve doğal gaz üretiminin etkisiyle 2,39 milyar tonluk hacme ulaşarak küresel üretimin yüzde 12,1'ini sağladı. Zirveyi sırasıyla Rusya, Hindistan ve Avustralya takip etti.

TÜRKİYE'NİN MADEN ÜRETİMİNDEKİ YERİ VE RAKİPLERİ KİMLER OLUŞTU?

Türkiye, yıllık 144,4 milyon metrik tonluk üretimiyle dünya genelinde 20'nci sıraya yerleşti. Üretim hacmi bakımından 147,2 milyon tonluk Meksika'nın hemen arkasında kalan Türkiye, 141,8 milyon tonluk üretime sahip Afrika ülkesi Gine'nin önünde yer aldı.

Sıralamanın tonaj odaklı yapılması sebebiyle açıklanan veriler madenlerin parasal değerini veya stratejik önemini değil, çıkarılan ürünlerin toplam kütle hacmini yansıttı.

BÖLGESEL DAĞILIMDA HANGİ KITALAR ÖNE ÇIKTI?

Küresel ölçekte mineral üretiminin yarısından fazlasını Asya-Pasifik bölgesi üstlendi. Yıllık 9,99 milyar tonluk üretime ulaşan Asya-Pasifik, dünya toplamının yüzde 50,3'ünü karşıladı.

Kuzey Amerika 3,14 milyar ton ile yüzde 15,9'luk pay alırken, Avrupa bölgesi 2,37 milyar tonluk üretimle küresel hacmin yüzde 12'sini oluşturdu. Afrika ve Güney Amerika ise tonaj olarak düşük kalmasına rağmen kobalt, platin, bakır ve lityum gibi kritik madenlerdeki varlığıyla öne çıktı.