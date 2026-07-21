Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Haerwusu Açık Kömür Madeni'nde gerçekleştirilen saha testlerinde geliştirilen karışım, maden kamyonlarının kullandığı yollara uygulandı. Araştırmacılar, yöntemin toz oluşumunu önemli ölçüde azalttığını ve suyun zeminde daha uzun süre kalmasını sağladığını belirtti.

TOZU GÜNLERCE BASTIRIYOR

Arazi denemelerinde karışım, açık kömür madenlerindeki taşıma yollarına püskürtüldü. Küçük ölçekli testlerde uygulanan bölgelerde üç gün boyunca belirgin toz oluşmadığı gözlemlendi. Ağır maden kamyonlarının kullanıldığı daha büyük denemelerde ise sistem, altı saatten uzun süre etkili toz kontrolü sağladı.

Araştırmacılar, pekmezin yüksek şeker içeriği sayesinde yol yüzeyindeki ince toz parçacıklarını birbirine bağladığını ve su buharlaştıktan sonra zeminde ince bir koruyucu tabaka oluşturduğunu belirtiyor. Böylece araç geçişleri sırasında havaya karışan toz miktarı önemli ölçüde azalıyor.

SU TÜKETİMİNİ DE AZALTABİLİR

Araştırmaya göre geliştirilen karışım, özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu sıcak ve kurak bölgelerde faaliyet gösteren açık madenler için önemli avantaj sağlayabilir. Daha az su kullanılması hem işletme maliyetlerini düşürebilir hem de sık sık sulama yapılması ihtiyacını azaltabilir. Çalışmayı yürüten ekip, sistemin farklı maden sahalarında da test edilmesi için yeni saha denemeleri planlıyor.