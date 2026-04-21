İktidar, şirket patronu zenginlere olan bağlılığını bir işçi eyleminde daha gösterdi. Aylardır maaşlarını alamayan ve bu yüzden Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek seslerini duyurmaya çalışan, “Yıldızlar SSS Holding patronu beni çalıştırdı, maaşımı ödemedi” diyen işçiler Ankara’da polis jopu, biber gazı, gözaltı ve işkence ile karşılandı.

Madenciler, açlık grevine başladıklarını duyururken, polis dayağı altındaki bir madenci kameralara şöyle seslendi: “Canımı veririm ama çocuğumun ekmek parasını vermem!”

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, aylardır alamadıkları maaşları için başlattıkları direnişi Ankara’ya taşıdı. Eskişehir’den Ankara’ya 9 gün boyunca yürüyen işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaparak Yıldızlar SSS Holding patronu Sebahattin Yıldız’a karşı devletin desteğini isteyecekti.

Ancak işçiler Ankara’ya girince polis şiddetiyle karşılaştı. İşçilere bibergazı ve joplarla saldıran polisler, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile birlikte toplam 33 kişiyi gözaltına aldı.

CHP’li milletvekilleri devreye girdi. Sendika Başkanı Çakır ve örgütlenme uzmanı Aksu serbest bırakıldı. İşçiler otobüslerle bakanlık önüne geçerek, açlık grevine girdiklerini duyurdu.

‘AÇIZ, ÇIPLAĞIZ’

Üstlerini çıkararak soyunan işçiler, “Haklarımız eksiksizce yatırılırsa, gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılırsa, işten atılan işçilerimiz geri alınırsa eylemimizi bitiririz. Yoksa burada çıplak bir şekilde oturup, yemek yemeyeceğiz, kimseyle konuşmayacağız. Açız ve çıplağız” dedi.

CHP bakandan randevu talep etti

İşçilerin eylemine muhalefet partileri de destek verirken, DEM parti ve CHP milletvekilleri de alandaydı. İçişleri Bakanı, Ankara Valiliği ve Ankara Emniyeti ile yapılan görüşmelerle işçilerin basın açıklaması için anlaşıldı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, “Gerekli müzakereleri sağladık. Şimdi biz tekrar Enerji Bakanı’nı arayacağız bu sefer. Kendilerinden randevu isteyeceğiz” diye konuştu