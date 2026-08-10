Cem YILDIRIM/SÖZCÜ

Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, “Yıldızlar Holding bu madencilik hayatından alınsın” çağrısında bulunarak, işçilerin yasal alacakları ödenene kadar Ankara’dan ayrılmayacaklarını söyledi. Kocabıyık, “Hak arayan, mücadele veren bir ekip olarak Anıtkabir’i ziyaret ettik. Artık bunun altındaki anlamı anlayan anlar” dedi.

NEDEN YAPTIRIM YOK?

Yıldızlar Holding’in madencilik faaliyetlerinden alınmasını talep eden Kocabıyık, şirket hakkında yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Kocabıyık, “Belediyelere, iş yerlerine kayyum atanıyor, yıllardır çalışan emekçisine hak ödemek yerine süründürmeyi tercih eden bir firmaya herhangi bir yaptırım uygulanmıyor” diye sordu. Kocabıyık, şirketin mal varlıklarının haciz altında olduğunu için ödemeleri EPİAŞ’ın yapmasını ve Doruk Madencilik’in EPİAŞ’a borçlu olmasını istedi

