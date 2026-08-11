Türkiye yine hakkını arayan işçilerin gözaltına alınmasına sahne oldu. Emeği hiçe sayılan Bağımsız Maden-İş üyesi Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümelerine izin verilmedi. 100’ü aşkın işçi ve sendika başkanı metro çıkışında gözaltına alındı. Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Lütfi Sabri Batı, “Alacaklar ödenene kadar vaz- geçmiyoruz” ifadelerin kullandı.

Madencinin yolunu polis kesti.

‘BİLE BİLE İZİN VERDİNİZ’

Elazığ Maden’deki işçilere söz verilen ödeme takviminin ilk taksit tarihinin 6 Ağustos Perşembe günü olduğunu ve sözlerin tutulmadığını aktaran Batı, Doruk Maden’deki işçilerin ihbar tazminatlarının ödenmesi gerektiğini vurguladı. Batı, “Şirket, ödemeleri uzatacak, yeni vadeler vermeye çalışacak. Şirketin verdiği bir miktar ödemeye inanıp, geri dönüp, beklemeye başlarsak tekrar Ankara’ya yol yapmak zorunda kalacağız. Artık Ankara’ya gelmekten yorulduk” ifadelerini kullandı.

Avukat Lütfi Sabri Batı, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın ‘temmuzda bakiye alacak bırakırsa bu işe devlet el atar’ sözünü tutmalarını istiyoruz. Sözü veren kurumla görüşmeye gelmiştik. Görüşmeyi bırakın, gözaltına aldılar” dedi.

“Devletin sözünü tutmasını istiyoruz” ifadelerini kullanan Batı, “Talebimiz açık. Bu şirketi, holdingi kamulaştırıyor musunuz ne yapıyorsanız yapın; işçinin parasını devlet ödesin, alacaksa holdingden alsın. Bu iş çözülene kadar, direnişi sürdüreceğiz” dedi.

“Siz bu üç bin tane maden ruhsatını vermeseniz bu kadar rahat madenciyi mağdur edemezler” açıklamasını yapan Batı, “Bu işin bu hale gelmesine, bu kadar rezillik ortaya çıkmasına siz, bile bile buna izin verdiniz. Sorumluluk bütün kamunundur. En çok da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nındır” diye konuştu.

Gözaltındaki madenci böyle selam verdi.

‘Enerji Bakanlığı ve Alparslan Bayraktar doğrudan sorumlu’

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın açıklamasında, “Holding soyuyor, Bakan kolluyor” denildi. Yıldızlar SSS Holding’in işçilerin ödenmeyen haklarını finansman aracına çevirdiğinin öne sürüldüğü açıklamada, “Yıldızlar SSS Holding, Nesko, Doruk, Yunus Emre Termik, Eti Gümüş, Yıldız Bakır, KMK Madencilik, Söğüt Seramik, OEDAŞ, Kay Süt işletmelerine işçileri, halkı, esnafı ve belediyeleri soymuş ve Enerji Bakanlığı başta, tüm Bakanlıklar izin verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaşananları biliyor, holdingi kolluyor. Enerji Bakanlığı ve Alparslan Bayraktar doğrudan sorumlu” ifadeleri kullanıldı.