Ulus Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 işçi, aileleriyle birlikte sloganlar eşliğinde Ankara Garı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, grup adına açıklama yaptı. Kocabıyık, işçilerin haklarına dikkat çekmek için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Hakkımızı almadan Ankara'dan gitmeyeceğiz” diyerek, haksızlık, hukuksuzluk yapan işverene devletin gerekeni yapması gerektiğini söyledi.

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Yetkilileri göreve davet ettiklerini ifade eden Talih Kocabıyık, "Bir an önce çözüm bulmak için ne gerekiyorsa yapsınlar. 8 gündür söylüyorum. 8 gündür çalmadığımız kapı kalmadı; sonuç yine sıfır. Çocukların yüzü gülmeden, aileler mutlu olmadan Ankara'dan ayrılmayacağım. Hatta kalabalığı daha fazla artıracağım" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, oturma eylemi yaptı.