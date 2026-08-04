Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik’te alacakları ödenmeyen ve yaklaşık 45 aydır verilen sözlerin tutulmadığını belirten madenciler, Meclis’e yürüme kararı aldı. Ankara Ulus’ta günlerdir bekleyişlerini sürdüren işçiler, dün Kuğulu Park’ta açıklama yaptı.

İşçiler, Birinci Meclis Zonguldak Milletvekili Tunalı Hilmi Bey’in anıtı önünde baretlerini yere vurarak haklarını isterken, baretlerin üzerine de “Açız-Direniş-Emek-Hak-Vicdan-Umut’’ yazıldı. Burada açıklama ya- pan işçiler, alınan karar doğrultusunda, Ulus Meydanı'nda toplanarak ailelerinin de katılımıyla TBMM’ye yürüyeceklerini duyurdu.

İŞÇİLERDEN ULUS’A ÇAĞRI

İşçileri ziyaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez işçilerle birlikte baretleri yere vurdu ve “Bu kepazeliğe, bu alın teri soygununa son verin’’ dedi. Türk Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, milletvekilleri ve bakanlara seslenerek, işçilerin hak mücadelesine destek çağrısında bulundu.

Kocabıyık, "Milletvekilleri haklı davamızda yanımızda yer alsın. Ulus Meydanı'nda toplanıyoruz, kalabalık bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyeceğiz. Güvenlik kuvvetleri gariban, hakkını arayan arkadaşlar için önlem almasın, işverene seslenecekler” diye konuştu.

45 aydır verilen sözlerin hiçbirinin yerine gelmediğini aktaran Kocabıyık “Haklı taleplerimiz için elimizden geleni yapacağız. Bugüne kadar sabredildi. En son arkadaşlar, maaş ödenmediğinden dolayı haklı fesih yaptı. 2 yıl, 3 yıl önce ayrılan arkadaşların tazminatları daha ödenmedi” diye konuştu. Kocabıyık, son süreçte yaklaşık 90 işçinin istifa ettiğini aktardı.

AKP’li madenci de isyan etti: Nefret ettim ya

Eyleme katılan ve AKP üyesi olduğunu belirten bir maden işçisi “AKP üyesiyim, Allah benim belamı versin, nefret ettim AKP’den. Böyle mi ülke yönetilir? Elin mültecisini alıyor, fıstık gibi bakıyor, bize gelince hiçbir şey yok ” ifadeleri ile yaşananlara isyan etti. Bir başka işçi de borçlarını ödeyebilmek için başka kentte çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Bir madenci de kızının iki yıldır üniversiteyi kazanmasına rağmen ekonomik imkansızlıklar nedeniyle okula gönderemediğini anlattı ve ‘’Bu yıl da 480 puan aldı ama gönderemiyorum’’ diye konuştu.