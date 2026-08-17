Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde haklarını talep eden madencilerin eylemi sekizinci gününe girdi. Bağımsız Maden-İş Sendikası yetkilileri ve işçilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşme talepleri yanıt bulmadı. Bu durum üzerine tepki gösteren işçiler, baretlerini Bakanlık kapısına vurdu.

Eylem sırasında Bakanlık kapısındaki tekerleklerden biri kırıldı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, bu olay nedeniyle kendilerinden şikayetçi olunabileceğini kabul etti ancak oluşan zararı gidermek için kaynakçı çağırdıklarına, ancak Bakanlık güvenlik görevlilerinin buna izin vermediğine dikkat çekti.

"BİZİ SPATULAYLA DA KAZISANIZ BURADAN AYRILMAYACAĞIZ"

Çakır, bugüne kadar eylemlerini her gün saat 17.00'de sonlandırdıklarını ancak bundan sonra Bakanlık önünde 24 saat kalacaklarını açıkladı. Çakır, "Biz sekiz günden beri her gün saat beş dediğinde buradan çıkıp gidiyorduk. Ama bundan sonra biz işçiler ve sendika olarak 24 saat buradayız. İşçi hakkını almadan buradan gitmeyecek. Gitmeyeceğiz. Gözaltına alınız, ne yapıyorsanız yapın ama bizi spatulayla da kazısanız buradan ayrılmayacağız" dedi.

Çakır, madencilerin yer altındaki zorlu koşullara alışık olduğunu vurgulayarak, "Çünkü biz madenciyiz. Biz yer altına nasıl girdiğimizi de biliyoruz, yer altından nasıl çıktığımızı da biliyoruz. Bizi sınamayın. Bizi korkutamazsınız, bizi yıldıramazsınız. Bize beş bin değil, on bin polis de getirseniz bizi korkutamazsınız. Çünkü biz korkuyu yerin altında bırakıp geliyoruz zaten" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın görüşmeden kaçtığını iddia eden Çakır, "Sekiz günde beş dakika... Beş dakika zamanınız yok mu? Neden korkuyorsunuz, neden kaçyorsunuz? Çünkü işçilerin haklı olduğunu siz de bizim kadar biliyorsunuz" diye sordu. Çakır, sendikayla görüşmek istemeyebilirler ancak işçilerle görüşmek zorunda olduklarını belirtti.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da kamuoyuna ve çeşitli meslek gruplarına madencilere destek çağrısında bulundu. Aksu, "Madencilerden taraf olduğunuzu belirtmenizi, holdinglerden korkmamanızı, yoksulların, garibanların, fakirlerin, ezilenlerin, işçilerin kimsesiz olmadığını, hep beraber olduğumuzu bir kere daha dosta düşmana göstermenizi rica ediyoruz. Lütfen yalnız olmadığımızı, bu kavgada hep beraber olduğumuzu hissettirin" dedi.