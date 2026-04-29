Günlerdir süren işçi direnişine gaz, jop, dayakla karşılık veren iktidarın, işçinin yaşadıklarına günlerce sessiz kalması sosyal medyada “Bu şirket kim? Devletin gücü yetmiyor mu” sorularına sebep oldu.



İŞÇİ DÜŞMANI ŞİRKETİN CEO'SU AKP'Lİ ÇIKTI



Yıldızlar SSS Holding CEO’su Ali Vahit Atıcı’nın AKP’den milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Ali Vahit Atıcı’nın uzun yıllar Hazine Bakanlığı’nda danışmanlık, AKP iktidarının yakınlığı ile bilenen TÜGVA’da Bayburt il başkanlığı yaptığı ve 2023’te AKP’den vekillik için aday adaylığı bulunduğu görüldü. Atıcı, aynı zamanda 2023’teki seçimlerde de Saray’daki kutlamalarda yer almıştı.





MADENCİLER EYLEMLERE SON VERDİ



Dün akşam saatlerinde madenciler ile İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri arasında yürütülen görüşmelerde uzlaşma sağlanmış, Bakanlık 15 gün içerisinde işçilerin maaşlarının tamamının yatırılacağına kefil olmuştu.



Sağlanan uzlaşmanın ardından işçiler, 9 gündür sürdürdükleri eyleme son verdi.