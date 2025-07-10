Zeytinliklerin yanı sıra ormanlar, sulak alanlar gibi pek çok doğal alanı madencilik faaliyetine açmayı hedefleyen yasa tasarıyla Muğla’nın üç ilçesinde 48 köy ve mahallenin haritadan silineceği, 33 binden fazla kişinin yerinden yurdundan edileceği belirtildi.

‘KÜLTÜR YOK OLACAK’

TBMM’deki zeytinlik düzenlemesiyle ilgili basın açıklaması yapan Muğla Çevre Platformu Sözcüsü Umay Karabaş, “Yaklaşık 33 bin 500 kişinin sosyal, kültürel, ekonomik açılardan yabancılaşmadan yer değiştirmesi mümkün müdür? Teklif aşamasında, açıkça bu kentin nüfusunun yüzde 3’ünü yerinden yurdundan etmeyi planlıyoruz denilmektedir” ifadesini kullandı.

SÖZCÜ’ye konuşan Umay Karabaş, 26 tanesi Milas’ta olmak üzere 48 köyün doğrudan etkileneceğini belirterek “Tarihsel ve kültürel olarak yaşamlarını oluşturan ne varsa, hatıraları, türküleri, ninnileri de dahil yok olmaya hızla yaklaşacaktır” açıklamasını yaptı.

‘Muğla’yı cehenneme çevirecek’

Muğla merkezli sivil toplum kuruluşları, zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına karşı harekete geçti. Sandras’ı Koruma Platformu, kanun teklifine ilişkin kaygıları içeren bir dilekçenin, AKP ve MHP’nin Muğla il başkanlıklarına verildiği, tasarının Muğla’ya “cehenneme” çevireceğini belirtti.