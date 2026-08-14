Yıldızlar SSS Holding’deki madenciler haklarını almak için mücadele ederken patron kazanmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın “Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem” dediği Yıldızlar SSS Holding’in bünyesinde faaliyet gösteren Söğütsen Seramik Sanayi AŞ’nin Kütahya Simav’daki yeni maden projesi gündeme geldi. İmranlar köyünde kurulması planlanan IV. Grup Gümüş ve Antimuan Maden Ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ÇED onayı verildi.

AĞAÇLAR KESİLECEK

Proje için ÇED alanı 18.19 hektar olarak gösteriliyor. Ancak şirketin işletme ruhsat alanı 601.32 hektar oldu. Projede yıllık 303 bin 965 ton üretim yapılması planlanıyor. Bu miktarın 243 bin 172 tonu cevher, 60 bin 793 tonu ise pasa olacak. Projenin yatırım bedeli ise 5 milyon 60 bin lira olarak hesaplandı. Maden sahasının önemli bölümü orman ve tarım alanlarında bulunuyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre projenin 14.8 hektardan fazla bölümü orman sayılan alanlarda kalıyor. Bu alanlarda 571 ağacın kesilmesi ve 179.27 metreküp orman emvalinin yok edilmesi öngörülüyor.

DSİ EK RAPOR İSTEDİ

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de proje alanının tarım arazisi olduğunu belirledi. Projenin su kaynaklarına etkisi konusunda da soru işaretleri bulunuyor. DSİ 3. Bölge Müdürlüğü, daha önce hazırlanan dosyada hidrojeolojik verilerin eksik olduğunu belirterek ek rapor istedi. Şirket ise yeraltı sularında, çeşmelerde, kuyularda veya derelerde bozulma ya da seviye düşüşü tespit edilmesi halinde faaliyetin durdurulacağını taahhüt etti.

PROJE ALANI, YERLEŞİM BÖLGESİNE YAKIN

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Söğütsen Seramik şirketinin Kütahya Simav’daki maden ocağı projesi, ÇED onayı aldı. 601 hektarlık alanda yıllık 243 bin 172 ton cevher, 60 bin 793 ton pasa üretilmesi planlanıyor. Projede açık işletme alanı en yakın eve 200 metre mesafede bulunuyor. Patlatmalı madencilik yapılacak sahada oluşacak gürültü, yasal sınırın hemen altına olacak.

‘ŞİRKETİN 124 RUHSATI VAR’

Yıldızlar SSS Holding, işçilerin aylardır ücretlerini alamaması nedeniyle uzun süredir gündemde. Madencilerin görüşmek istediği ancak randevu alamadığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisan ayında yaptığı açıklamada şirketin daha önce sürekli sorun çıkardığını belirterek “Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem” açıklamasında bulunmuştu. AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ise bu hafta yaptığı açıklamada Yıldızlar SSS Holding’in toplam 124 ruhsatı olduğunu söyledi.