Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy Akbelen ormanlarını korumak için 6 yıldır nöbet tutarak mücadele eden köylüler, Limak ve İÇTAŞ yönetimindeki YK Enerji A.Ş. yöneticilerinin muhtarlar aracılığı ile PR (halkla ilişkiler) çalışması başlattığını söyledi. Karacaağaç Muhtarı 1. Azası Hörü Ölmez, YK Enerji A.Ş’nin personeli gibi konuşan Muhtar Dursun Uysal ile kavga etti. Hörü Ölmez “Muhtar, şirket yöneticileri ile anlaşmış bize zeytinliklerimizden vazgeçmemizi söylüyor.

KİMİN MUHTARISIN?

Muhtara sen kimin muhtarısın köylünün mü şirketin mi dedim. Şirkete verecek tek bir ağaç bir karış toprağımız yok” diye tepki gösterdi. Ölmez, Uysal’ın şirket yöneticileri ile görüşüp köylüleri ikna turları düzenlediğini belirtti.

Şirket yöneticilerinin köy muhtarları ile toplantı düzenlediğini belirten İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Esra ışık ise şunları söyledi: “YK Enerji şirketinin yeni yasa tasarısına karşı yerelden yükselen tepkileri bastırmak adına muhtarları, sendikayı, akademisyenleri ve gazetecileri kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Köylülerin toprağına, zeytinine sahip çıkma mücadelesine karşı büyüyen tepkileri bastırmak, köylüleri vazgeçirmek, Türkiye genelinde torba yasaya karşı birleşen itirazı çeşitli çalışmalar ile ikna etmek çabasında olduğunun farkındayız. Şirketin yanında olmak pahasına köylüsünü karşısına alan herkesi görüyoruz, tanıyoruz.”