Yerin yaklaşık 400 metre altında çalışan Ufuk Demir (27), tıkanan kömür silosunu temizlemek için içeri girdi. Ayağının boşluğa gelmesi üzerine siloya düşen Demir'in üzerine kömür parçaları geldi.
Demir, çalışma arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olayın ardından Demir'e müdahale eden sağlık ekipleri, işçiyi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
VALİDEN AÇIKLAMA
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, hastaneye giderek işçinin sağlık durumu hakkında Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır'dan bilgi aldı.
Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçinin yoğun bakımda olduğunu belirtti.
"TEKRAR ÇALIŞTIRILDI, HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ"
Hacıbektaşoğlu, olayın dün saat 21.00 sıralarında yaşandığını belirterek, "Tıkanan siloyu temizlemek için girmiş. Ayağının boşa basması sonucu düşmüş siloya, kömürler üzerine gelmiş. Arkadaşları da anında kurtarmışlar. Bir süre nefessiz kalmış. Orada hemen tıbbi müdahale yapılmış, hemen ekip arkadaşları çıkarmış. Maalesef soluksuz kalınca kalbi durmuş. Tekrar çalıştırıldı, hayata döndürüldü.