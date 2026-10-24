Zonguldak Kilimli’ye bağlı Gelik beldesinin Dereiçi mevkiinde, Demir Madencilik A.Ş.’ye ait maden ocağında dün saat 10.00 sıralarında grizu patlaması meydana geldi.

Patlama sırasında ocakta 8 işçi bulunuyordu. Patlamada 2 işçi olay yerinde öldü, 2’si ağır, 5 işçi ise yaralandı. Madende mahsur kalan 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece can kaybı 3’e yükseldi.

Patlamada ölenlerin Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya olduğu belirtildi. Yanık nedeniyle entübe edilen 2 işçi, Okan Dinçer ile Cemal Arslan, ileri tedavi için Ankara’ya sevk edildi.

AİLELER kahroldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Dumandan etkilenen 3 işçinin genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan yaralı işçilerin kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nin önünde bekleyen madenci yakınları sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri, acılı ailelere tıbbi müdahalede bulundu.

Siyasiler taziye mesajları yayınlarken Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlamanın nedenlerini araştırmak için savcı görevlendirildiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olay için bir baş müfettiş yolladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de süreci takip ettiklerini söyledi. Soruşturmada, işletme sahibi M S D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. gözaltına alındı.

Maden sahibi: AKP’ye çalışıyorum

- Demir Madencilik’in kurucusu Erdoğan Demir, 2012’de 60 kaçak ocak sahibi olduğunu kabul etmişti. Kendini “AKP’ye çalışmış iş adamı” diye tanıtıyordu. Soma faciasının ardından “Bir günde 1.400 işçi çıkardık” demişti.

- Kardeşi Salih Demir, Ticaret Odası başkanıydı ve AKP’den aday adayı oldu. Yeğen Metin Demir ailenin yerel kanalı Kanal Z’nin yönetim kurulu başkanı.

UMUT-SEN sendikası paylaşımı: Vali Osman Hacıbektaşoğlu şirketin eski yöneticisi Erdoğan Demir’den bilgi aldı. Geçmişi iş cinayetleri ve iş güvenlik ihlalleriyle dolu Demir ailesi, denetimleri ve gaz ölçüm raporlarını açıklasın!”

Ölüm fıtrat değil

- Eğitim İş Sendikası: “Maden ocaklarının emekçilere mezar olduğu, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin maliyet hesabına kurban edildiği bu düzeni kabul etmiyoruz.”

- Bağımsız Maden İşçileri Sendikası: “Özelleştirilen ve denetimsiz bırakılan madenlerde, redevanslı sahalarda ölümle burun buruna çalıştırılıyoruz.”

- Ankara Barosu: “Madencilerin emeğine duyulan saygı, yaşamlarını koruyacak çalışma koşullarının sağlanmalı.”

- TTB: “İşçi ölümleri kader, kaza ya da fıtrat değildir.”