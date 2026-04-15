İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hayati önemdeki yatırımları yapmadığı için kömür madenleri kapatılan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) nihayet paraya kıydı, kesenin ağzını açtı. Ancak paralar kapalı madenlerin yeniden açılmasını sağlayacak jeneratör ve havalandırma cihazlarına değil, TTK Genel Müdürlük binasının etrafına estetik görünümlü yeni duvar yapmak için harcandı. Madenlerin kapatılmasına neden olan eksik jeneratörlerin ise hâlâ müesseselere getirilip kurulmadığı öğrenildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri geçen yıl mayıs ayında TTK’ya ait Armutçuk, Üzülmez, Karadon ve Kozlu müesseselerine bağlı kömür madenlerinde iş güvenliğini tehdit edecek boyutta teknik donanım eksikliği tespit etti. Eksikliklerin başında ise yedek jeneratör ile havalandırma sistemi yer aldı.

5.9 MİLYON LİRALIK İHALE

Eksikliklerin giderilmemesi halinde grizu patlamalarının yaşanabileceği ve işçilerin hayatını kaybedebileceği rapor edildi. Ancak rapor sümenaltı edildi. SÖZCÜ’nün olayı ortaya çıkarması üzerine Zonguldak Valiliği 12 Ocak 2026’da 4 ocağın da eksiklikler giderilinceye kadar kapatılmasına karar verdi. TTK yönetiminin bütün kaynaklarını işçi sağlığı için hayati önemdeki eksikliklerin giderilmesine harcaması beklenirken, madenlerin kapatılmasından hemen 2 gün sonra genel müdürlük yerleşkesinin etrafına duvar yapması

için sözleşme imzalandı.

14 Ocak 2026’da imzalanan sözleşmeyle Devre AK Yapı İnşaat firmasına 5 milyon 944 bin lira karşılığında 500 metre duvar, 530 metre duvar üzerine ferforje demir yapılması işi ihaleyle verildi.

Jeneratörlerin gelmesi 6 ayı geçecek

Madenlerin kapatılmasının ardından Enerji Bakanlığı yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Armutçuk ile Üzülmez müesseselerini yeniden üretime açtı. Ancak jeneratör ve havalandırma sistemindeki eksiklikler giderilmediği için Karadon ve Kozlu müesseselerine bağlı maden ocaklarının açılmasına izin verilmedi. Jeneratörlerin gelmesinin 6 ayı aşabileceği ifade edildi.