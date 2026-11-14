Amasra Tarlaağzı’ndaki Hattat Enerji’ye ait maden ocağında alacakları için eylem yapan madenciler önceki gün maden ocağına inince ödeme sözü aldı. Madencilerin yer altındaki 21 saatlik eylemi sona erdi.

Maden ocağında çalışan 65 işçi, eylül ve ekim aylarına ait maaş ve ikramiyelerini alamadıkları gerekçesiyle 11 gün önce iş bırakma eylemi başlatmıştı. Maaşlarının 1 aylık kısmının yatırılmasının ardından diğer alacaklarının da ödenmesini isteyen işçiler, eylemlerini önceki gün saat 16’da yer altında sürdürme kararı aldı. Tarlaağzı kuyularında eksi 580 kotuna inerek hak mücadelesi veren madenciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın garantör olmasıyla eylem-

lerini sonlandırdı.

GARANTÖR BAKANLIK

Bakanlık başmüfettişi ile işveren arasında yapılan görüşmeler sonunda, işçilerin ikramiyelerinin ödenmesine karar verildi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, “Arkadaşlarımızı yukarıya sağ salim çıkarttık. Maaşla ilgili ödeme planı başmüfettiş nezaretinde şimdi yapılacak. Ona göre de protokol altına alacağız” dedi.

‘EKMEĞİMİZ İÇİN SES ÇIKARDIK’

Maaşları için eylem yapmak zorunda kalan madenciler, “Tek derdimiz evimize ekmek götürmek. Evimizin ekmeğini götürmek için sesimizin birazcık çıkması gerekiyor” demişti.