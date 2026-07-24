Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Azamgarh ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Asad Abdullah, atık metaller ve ikinci el parçalar kullanarak yedi kişilik güneş enerjili bir araç tasarladı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre Abdullah, altı yolcu ve bir sürücü kapasiteli aracı topladığı hurda metaller, eski bir elektrikli iki tekerlekli aracın motoru ve tavan bölümüne yerleştirdiği güneş panelleriyle bir araya getirdi.

MALİYETİ SADECE 100 DOLARI BULDU

Geliştiricinin beyanına göre, aracın toplam üretim maliyeti yaklaşık 8.000 ile 10.000 Hindistan Rupisi yani yaklaşık 100 ABD Doları arasında gerçekleşti. Düşük maliyetin, sıfır parça satın almak yerine atık şasi, çıkma motor ve çıkma bileşenlerin yeniden kullanımıyla sağlandığı belirtildi.

Tavana monte edilen güneş panelleri, araca gölgelik sağlamanın yanı sıra hareket halinde ve park halindeyken bataryayı şarj eden araç içi şarj cihazı işlevi görüyor.

TEK SEFERDE 200 KİLOMETRE İDDİASI

Abdullah, yayınladığı videolarda aracın güneş ışığı aldığı sürece kesintisiz çalışabildiğini ve 200 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabildiğini öne sürdü ancak aracın motor gücü, batarya kapasitesi, panel watt değeri, yüklü ağırlığı ve ortalama hızı gibi teknik parametrelere dair resmi veriler açıklanmadı. Bu nedenle 200 kilometrelik menzil iddiasının bağımsız kurumlarca test edilmediği ve henüz doğrulanmadığı kaydedildi.

AKADEMİK DAVET ALDI

Proje, Hindistan'ın önde gelen sanayicilerinden Mahindra Group Yönetim Kurulu Başkanı Anand Mahindra ve RPG Enterprises Başkanı Harsh Goenka'nın dikkatini çekti. Anand Mahindra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tasarımın kırsal ulaşım ihtiyacına yönelik yaklaşımına işaret etti.

Gelişmelerin ardından Hindistan Teknoloji Enstitüsü Kanpur (IIT Kanpur), projeyi incelemek ve teknik açıdan değerlendirmek üzere Abdullah’ı kuruma davet etti. Görüşmenin ardından projeye yönelik herhangi bir resmi ortaklık veya seri üretim anlaşması açıklanmadı.