Önlemler zamanında alınmadığı için maden işletmelerinin kapalı kalması, devlete 4 milyar 984 milyon liralık devasa zarara yol açtı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri geçen yıl yaptıkları teftişlerde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Zonguldak'taki Kozlu, Karadon, Armutçuk ve Üzülmez müessese müdürlüklerinde işçilerin hayatını tehlikeye atacak düzeyde iş güvenliği eksiklikleri tespit etmiş, bu raporlar doğrultusunda Karadon, Kozlu ve Üzülmez 13 Ocak 2026'da, Armutçuk da 20 Ocak 2026'da 'geçici iş durdurma' kararıyla üretime kapanmıştı. Daha sonra mahkeme kararıyla Armutçuk ve Üzülmez açılsa da Karadon ve Kozlu kapalı kalmıştı.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

Çalışma Bakanlığı 21 Temmuz'da iş güvenliği yönetmeliğini değiştirdi. Kozlu ve Karadon'un üretime açılabilmesi için 30 Haziran 2027 tarihine kadar eksiklikleri tamamlaması için ek süre verildi. Böylece müfettişlerin istediği yedek jeneratör ve havalandırma sistemi henüz kurulmadan iki ocak üretime açıldı.