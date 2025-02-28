Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nin yakılması sonucu, aydın ve sanatçıların da bulunduğu 33 kişi ile 2 otel çalışanının katledildiği olay 32 yıl sonra tümüyle kapanıyor. Davanın müebbet hapse mahkum olan sanıklarından 17’si daha tahliye edildi ve sadece 6 hükümlü kaldı. Cezaevindeki 6 sanığın da infaz süresi dolunca koşullu salıvermeden yararlanarak tahliye edilmesi bekleniyor.

KAÇIP DÖNERCİ OLDULAR

Olayla ilgili aranan bazı sanıklar ise halen Almanya’da bulunuyor. Bu davada ilk karar 1994’te çıktı. Mahkeme, 87 sanığı 2-15 yıl arasında hapse mahkum etti. Yargıtay “Haksız indirim’’ gerekçesiyle kararı bozdu ve yeniden yargılama öncesi bazı sanıklar firar edip Almanya’ya kaçtı. Bu ülkede dönercilik yaptıkları ortaya çıktı. Yeniden yargılama sonucu da sanıklardan 33’ü müebbet hapse mahkum edildi. 8’inin kaçtığı anlaşıldı. 25 sanık cezaevine konuldu. Yunis Karataş koşullu salıverme hükümlerinden yararlanmak için AYM’ye başvurdu. AYM cezaevinde 30 yılını dolduran sanığın tahliyesine karar verdi. Bu karar diğer Sivas sanıkları için de emsal oldu 17’si daha serbest bırakıldı. Kalan 6 sanık ise bir iki ay içinde tahliye edilecek. Daha önce de Cumhurbaşkanı Gül ve Erdoğan, 2 Sivas hükümlüsünü affetmişti.

KATİLLER YARGILANMADI

CHP’li Ulaş Karasu, katliamdaki gerçek katillerin yargılanmadığını savundu. SÖZCÜ’ye, “İntikam değil, gerçek adaletin peşindeyiz. Katliamı ‘terör eylemi’ olarak gören AYM, sanıkların terör örgütüyle bağlantılarını tespit edemediği için tahliye ediyor. Madımak ateşi bizim içimizde hiç sönmedi. Halen bazı firariler de yurt dışında cirit atıyor’’ dedi.