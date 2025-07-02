Türkiye’nin yakın hafızasına bir katliamın tarihi olarak geçen 2 Temmuz, Madımak Katliamı’nın 32. yıldönümü. Tam 32 yıl önce bugün, Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas’a giden aydın ve sanatçılardan 33’ü, kaldıkları otelin yakılması sonucu hayatını kaybetti.

İki otel görevlisi ve iki saldırgan da hayatını kaybetti. Sivas’taki Madımak Oteli’nde katledilen aydınlarımızı anıyoruz.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ

Malatya ve Muğla’nın Ortaca ilçesinde düzenlenen basın açıklamalarında Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) şubeleri, Sivas Katliamı’yla hesaplaşılmadan barış ve eşit yurttaşlık iddiasının olamayacağını vurguladı.

NESİN HEDEF GÖSTERİLDİ

Açıklamayı okuyan PSAKD Malatya Şube Başkanı Latife Ulutaş, “Katillerin sloganlar eşliğinde yaklaştığı, güvenlik güçlerinin seyirci kaldığı, dönemin siyasi iktidarının sessizliğiyle gölgelenmiş bu katliam, sadece Türkiye’nin değil, insanlık tarihinin kara lekesi; bu coğrafyada farklı olana, inanca, düşünceye, aydınlığa ve insanlığa karşı işlenmiş bir insanlık suçudur” dedi.

1993’te, Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında, aralarında Aziz Nesin’in de bulunduğu 33 aydın, ozan ve yazar Madımak Oteli’nde konaklıyordu.

Nesin o dönemde Salman Rüşdi’ye ait “Şeytan Ayetleri” adlı kitabının çevirisini yayınlaması nedeniyle hedefteydi. Katliamdan iki gün önce bir bildiri dağıtılarak Aziz Nesin hedef gösterildi. 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından yürüyüşe geçen grup otelin önünde toplandı, araçları ateşe verdi. “Sivas laiklere mezar olacak” sloganları atıldı. Güvenlik güçlerinin seyirci kalmasıyla ateşe verilen otelde 35 kişi hayatını kaybetti.