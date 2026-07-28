"Bittersweet" şarkısıyla tanınan Madison Beer ve Los Angeles Chargers'ın oyun kurucusu Justin Herbert, nişan haberini Instagram hesaplarından paylaştı.

27 yaşındaki Beer ile 28 yaşındaki Herbert, 28 Temmuz Salı günü ortak bir paylaşım yaparak mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

Madison Beer, paylaşımının açıklama bölümünde "Meet my fiancé" (Nişanlımla tanışın) ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Çiftin paylaştığı fotoğraf ve videolarda, Herbert'in açık havada gerçekleşen romantik evlilik teklifinde diz çökerek yüzük uzattığı anlar yer aldı.

Diğer karede ise Herbert'in nişanlısını omzunda taşıdığı ve Beer'in yüzüğünü gösterdiği görüldü.

Paylaşımda ayrıca çiftin dans ettiği ve birlikte gülümsediği anlara ait görüntüler ile üzerinde "Mr. and Mrs. Herbert" yazan ahşap bir tabela fotoğrafı da yer aldı.