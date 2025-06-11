Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah'tan AA muhabirine yapılan açıklamada, Madleen gönüllülerinin sınır dışı edilecekleri tarihlerin belli olduğu kaydedildi.
Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun yarın öğle saatlerinde Almanya'ya sınır dışı edileceği aktarıldı.
Özgürlük Filosu Koalisyonu organizatörleri Brezilya vatandaşı aktivist Thiago Avila ve Türk asıllı Alman vatandaşı aktivist Yasemin Acar'ın tüm gönüllülerin ülkelerine döndükten sonra ayrılma talebinde bulunduğu ifade edildi.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılarak İsrail’den ayrılması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
OLAY
"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.
Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü dün sabah ülkeden sınır dışı edilmişti.