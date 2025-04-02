İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçın normal süresini 4-3 mağlup tamamladı. Uzatmalara giden maçta 4-4'ü yakalayan Real Madrid, adını finale yazdırdı.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, uzatma dakikalarının ikinci yarısında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu. Arda Güler, Antonio Rüdiger'in uzatma devresinin son bölümünde attığı golün asistini yaptı.
Maça iyi başlayan Real Sociedad, 16. dakikada Ander Barrenetxea ile öne geçti. Real Madrid, 30. dakikada Endrick'in kaydettiği golle soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi.
İkinci yarıda kabus gören Real Madrid, 72. dakikada David Alaba'nın kendi kalesine ve 80. dakikada Mikel Oyarzabal'ın kaydettiği gollerle 3-1 geriye düştü. Maçın kalan bölümünde baskısını arttıran ev sahibi ekip, 82. dakikada Jude Bellingham ile farkı bire indirdi. 86. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle beraberliği yakalayan Real Madrid, tam turu geçtim derken 90+3. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüne engel olamadı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin normal süresi 4-3 Real Sociedad'ın galibiyeti ile sona erdi. Uzatmalara giden maçta son beş dakikaya girilirken kazanılan kornerde Arda Güler'in harika ortasında Antonio Rüdiger'in attığı gol, karşılaşmanın sonucunu belirledi.