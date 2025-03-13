Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Atletico Madrid, evindeki maçı 1-0 kazandı. Uzatmalara giden maçta skor değişmeyince penaltı vuruşları sonrası tur atlayan ekip Real Madrid oldu.
Maça adeta golle başlayan Atletico Madrid, 1. dakikada Conor Gallagher ile öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya yakın mesafeden uçarak yaptığı vuruşla ağları havalandıran Conor Gallagher, takımını öne geçirdi.
Karşılaşmada 70. dakika oynanırken Real Madrid'in kazandığı penaltıda topun başına Vinicius Juniors geçti. Çok kötü bir penaltı vuruşu yapan Brezilyalı yıldız, topu üstten auta gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Madrid derbisi uzatmalara gitti. Uzatmalarda da iki takım skor üretmeyi başaramayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Real Madrid, tur atlayan takım oldu.
Seri penaltı atışlarında Real Madrid''de Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Antonio Rüdiger topu ağlara gönderirken, Lucas Vazquez'in penaltısını Jan Oblak kurtardı.
Atletico Madrid'de ise Alexander Sörloth ve Angel Correa penaltı vuruşlarında hata yapmadı. Julian Alvarez penaltıyı kullanırken topa iki kere dokunduğu gerekçesiyle ağlara giden top VAR uyarısı sonrası iptal edildi. Marcos Llorente'nin penaltısı ise direkten geri geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:
Lille 1-2 Borussia Dortmund
Arsenal 2-2 PSV
Aston Villa 3-0 Club Brugge
Koyu renkli takımlar tur atladı.