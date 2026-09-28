Madrid'de 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın evinden tahliye edilmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Geçen hafta, başkentte yaklaşık 70 yıldır yaşadığı evinden tahliye edilen Abascal, binayı satın alan bir yatırım şirketinin tahliye kararı doğrultusunda polis tarafından sedyeyle evden çıkarılmıştı. Görüntülerin yayılması, İspanya'daki konut krizini yeniden gündeme taşıdı.

Cumartesi günü Madrid'de on binlerce kişi, Abascal'ın tahliyesini ve yükselen konut fiyatlarını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Göstericiler, anahtarlarını sallayarak "Spekülatörler evine dönsün" ve "Konut yaşamak içindir" sloganları attı.

Organizatörlere göre gösteriye 25 binden fazla kişi katıldı; resmi verilere göre katılım yaklaşık 25 bin kişi olarak kaydedildi.

Gösterinin ardından eylemciler, Madrid Özerk Bölgesi yönetiminin merkezi olan Puerta del Sol Meydanı'nda çadır kurdu.

Pazartesi itibarıyla meydanda yüzlerce çadır kurulmuş durumda. Eylemciler, protestonun süresiz devam etmesi çağrısında bulunuyor.

KİRA ARTIŞLARI VE KONUT AÇIĞI

Abascal'ın yaşadığı binanın el değiştirmesinin ardından kendisinden aylık kira olarak yaklaşık 500 euro yerine 2 bin 650 euro talep edildiği bildirildi.

Abascal'ın aylık geliri ise yaklaşık 1.350 euro seviyesinde. 87 yaşındaki kadın, evinde 70 yılı aşkın süredir yaşadığını ve başka bir yere taşınmak istemediğini ifade etmişti.

İspanya'da kira fiyatları son 10 yılda yaklaşık iki katına çıkarken, ücretlerdeki artış bu seviyeye ulaşmadı.

İspanya Merkez Bankası verilerine göre ülkede yaklaşık 750 bin konutluk bir açık bulunuyor.

Yıllık yeni konut üretimi ise yaklaşık 120 bin seviyesinde, bu rakam 2008 küresel finans krizinden önceki seviyenin yaklaşık altıda birine karşılık geliyor.

HÜKÜMETTEN KİRACI KORUMA ADIMI

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, hükümetin kiracıları korumaya yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını açıkladı.

Sánchez yönetimi, kira sözleşmeleri ve tahliyeler konusunda kiracılara daha güçlü güvence sağlayan bir kararnameyi parlamentoya sunmaya hazırlanıyor.

Kiracılar Sendikası ise kira artışlarının sınırlandırılması, sözleşmelerin güçlendirilmesi ve alternatif konut sağlanmadan tahliye yapılmaması yönünde taleplerde bulunuyor.

Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Díaz Ayuso ise konut krizini merkezi hükümete yükledi.

Ayuso, Sánchez hükümetinin sekiz yıllık iktidarı boyunca konut sorununu çözmediğini savundu. Merkezi hükümet ve sol partiler ise Madrid yönetimini, tahliyenin önlenmesi için gerekli adımları atmamakla suçluyor.

Puerta del Sol Meydanı'nda kurulan çadırlar, 2011 yılında ekonomik kriz ve kemer sıkma politikalarına karşı başlayan "15-M" protestolarını hatırlatıyor.

Abascal'ın tahliyesi, İspanya'da konut açığı, yüksek kiralar ve yatırım fonlarının emlak piyasasındaki rolüne dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.