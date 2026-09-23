Türk müzik dünyasının sevilen gruplarından Madrigal’in bateristi Sanlı Akgün, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. Ünlü müzisyen, sevgilisi Oya Sözduyar ile düzenlenen düğün töreniyle evlendi.
Çiftin düğün gününden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla takipçileri de bu özel ana ortak oldu.
DÜĞÜN KARELERİNİ PAYLAŞTILAR
Sanlı Akgün ve Oya Sözduyar, düğünlerinden özel anları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Çiftin romantik pozları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Düğün fotoğraflarında mutlulukları gözlerinden okunan çift, takipçileriyle en özel günlerinden kareleri paylaşmayı ihmal etmedi.
MADRİGAL HAYRANLARINDAN TEBRİK
Sanlı Akgün ve Oya Sözduyar’ın paylaşımlarına Madrigal hayranları başta olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısından tebrik mesajları geldi. Takipçileri çifte mutluluklar dileyerek yeni hayatlarında güzel günler temennisinde bulundu.
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