ABD'nin operasyonuyla yakalanarak New York'un Brooklyn bölgesindeki Metropolitan Gözetim Merkezi'ne konulan eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun cezaevi günlerine ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla hakim karşısına çıkmayı bekleyen 63 yaşındaki eski liderin, demir parmaklıklar ardındaki vaktinin büyük bir kısmını dini ve felsefi metinlere ayırdığı, bu süreçte İncil'in yanı sıra Kur'an-ı Kerim de okumaya başladığı öğrenildi.

New York Times'ın cezaevi koşullarını yakından bilen kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Maduro, papaz ve hahamlar başta olmak üzere farklı inançların din adamlarıyla düzenli temas kuruyor.

YAHUDİLİĞE MERAK SARDI

Geçmişte Sefarad Yahudisi kökenleri olduğunu belirtmesine rağmen siyasetteyken bu alana özel bir ilgi göstermeyen Maduro'nun, hapishane sürecinde Yahudiliğe de merak sardığı ifade ediliyor.

Cezaevindeki yemeklerin kalitesinden şikayetçi olan ve geçmişteki beslenme düzenini geride bırakan eski liderin ciddi derecede kilo kaybettiği, Sean Combs ve Sam Bankman-Fried gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerle aynı özel blokta tutulduğu aktarılıyor.

MADURO'NUN EŞİNİN SAĞLIĞI KÖTÜYE GİDİYOR

Öte yandan Maduro ile birlikte yakalanan ve aynı yerleşkenin genel koğuşunda barındırılan 70 yaşındaki eşi Cilia Flores'in sağlık durumunun ise hızla kötüye gittiği bildirildi.

Yakalandığı dönemde geçirdiği ameliyatın nekahet sürecinde olan, tutukluluk sürecinde iki dişini kaybedip 11 kilodan fazla zayıflayan Flores'in üç ay hücre hapsinde kaldığı, göğüs ağrıları nedeniyle tedavi gördüğü ve hatta temmuz ayında hafif bir kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi.

Binlerce ton kokain sevkiyatına aracılık etmek gibi ağır suçlamaları reddeden çiftin yargılanmasına 2027 yılında başlanması planlanırken, Flores'in sağlık gerekçesiyle yaptığı tahliye başvurusu ise mahkemece reddedildi.